وزير المالية الأسبق يقلل من انخفاض التضخم في فبراير

التاريخ: 17-مارس-2019 فى : أخبار 118 مشاهدة قلل وزير المالية الأسبق رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان علي محمود من انخفاض التضخم في فبراير إلى (44%). وأوضح في تصريحات صحفية أمس، أن “العبرة ليست في الانخفاض والارتفاع المفاجئ إنما في المتوسط”، مشيراً إلى أن الاتجاه السليم يظهر بعد 6 أشهر وليس بعد شهرين من مرور العام، مؤكداً حسب صحيفة السوداني، أن الوقت ما زال مبكراً للحكم على سياسات التضخم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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