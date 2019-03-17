قرضان من صندوق النقد العربي للبلاد بقيمة (300) مليون دولار

وقعت الحكومة مع صندوق النقد العربي أمس، اتفاقية قرضين بقيمة إجمالية تبلغ (300) مليون دولار، منها (230) مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات، بجانب تسهيلات تجارية بمبلغ 70 مليون دولار، لتقديم تسهيلات تجارية لتمويل شراء سلع استراتيجية للسودان.

ووقع نيابة عن حكومة السودان مصطفى يوسف حولي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالإنابة، وعن الصندوق رئيس مجلس إدارة الصندوق د. عبد الرحمن الحميدي.

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وأكد وزير المالية بالإنابة مصطفى حولي حسب صحيفة السوداني، التعاون المستمر مع صندوق النقد العربي والسودان وقال إن الصندوق يقدم اتفاقية ممثلة في قرضين تعويضي وعادي وتقديم تسهيلات تجارية، وأشار حولي للتعاون مع الصندوق والعلاقة التي بدأت مع السودان منذ العام 1979م، مبيناً أن الصندوق قدم 12 قرضاً للسودان بمبلغ 553 مليون دولار خلال الفترة 1979-2018م، إضافة إلى ذلك تمويل التجارة التي فاقت 100 مليون دولار، بجانب الدعم الفني والتدريب.

وأوضح د. عبد الرحمن الحميدي أن السودان حظي بتعاون آخر من مؤسسة الدول العربية في مجال القروض التعويضية والعادية لدعم ميزان المدفوعات للإصلاح الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي للشعب، مشيراً إلى استمرار التعاون مع السودان، بجانب برنامج التجارة العربية لتشجيع التجارة البينية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)