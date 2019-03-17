علي السيد: إختيار (سعد والسر) تم كمحاصصة

أكد القيادي بالإتحادي الأصل علي السيد إن اختيار وزيرين (حاتم السر، أحمد سعد) من حزبه في الحكومة الجديدة لم يكن من باب الكفاءات، وإنما كمحاصصة .

بينما عد وجود نجل الميرغني محمد الحسن في كابينة الرئاسة بلا أعباء هو مجرد صورة ومحاولة لتغبيش وعي الختمية، على أساس أن الختمية مشاركين في الحكومة مثله مثل عبدالرحمن الصادق المهدي .

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الحسن مع عبدالرحمن المهدي والمقصود من المشاركين وبحسب صحيفة الإنتباهة، بأن يكون هنالك رموز يغبش بها وعي جماهيرهم، والختمية سيكونون راضين عندما يرون واحداً في الصورة جنب عمر البشير بفتكروا أنو الحكومة تشملهم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)