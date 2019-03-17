الفوز على نكانا مفتاح تأهل الهلال لربع نهائي الكونفيدرالية

سيكون الفوز هو الخيار الأول للهلال السوداني، في مواجهته مع ضيفه نكانا الزامبي، اليوم الأحد بملعب الجوهرة الزرقاء في مدينة أم درمان، ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

ويسعى الهلال لتفادي أي تعقيدات، تدخله في حسابات معقدة لخطف إحدى بطاقتي التأهل، حيث يملك نكانا وأشانتي كوتوكو الغاني، فرصة التأهل أيضا.

ويتصدر نكانا المجموعة برصيد 9 نقاط، حصل عليها من فوزه بمبارياته الـ 3 في ملعبه على الهلال (2ـ 1)، وأشانتي كوتوكو (3-1)، وأخيرا على مواطنه زيسكو يونايتد (3ـ0).

بينما يحتل الهلال الترتيب الثاني برصيد 8 حصل عليها من فوزين على أشانتي كوتوكو (1ـ0)، وزيسكو يوناتيد (3ـ 1)، وتعادل خارج ملعبه أمام زيسكو وكوتوكو بنتيجة واحدة (1/1).

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وأما كوتوكو فإنه يحتل الترتيب الثالث برصيد 7 نقاط، حصل عليها من فوزين بملعبه على زيسكو (2ـ1) ونكانا (3ـ 0) وتعادله مع الهلال (1ـ 1).

ويتذيل المجموعة زيسكو، بـ4 نقاط، وقد خرج من المنافسة على التأهل، لتكون مباراته الأخيرة بملعبه أمام أشانتي كوتوكو، متحكمة في مصير منافسه وستساهم في تحديد هوية المتأهلين من المجموعة أيضا.

وتعتبر المباراة تحديا جديدا للهلال، لأنها الثالثة له بملعبه، والفوز بها يعني تحقيقه العلامة الكاملة بأرضه، وذلك بعد فوزه على كوتوكو وزيسكو

ويتفوق نكانا على كل من الهلال وأشانتي في كونه حقق الفوز في مبارياته الـ 3 بملعبه، بينما يملك الهلال فرصة معادلة ذلك السجل، في حال تحقيقه الفوز على نكانا نفسه اليوم