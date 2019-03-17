الفوز فقط طريق سيدالبلد نحو العبور لمرحلة الكبار.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• يدخل الهلال مباراة ناكانا الزامبي من أجل الفوز فقط بملعب الجوهرة الزرقاء مساء اليوم من أجل حسم التأهل لدور الثمانية من بطولة الكونفدرالية.

• في ذات الوقت يدخل الضيوف اللقاء بأفضلية على اصحاب الارض لجلوسه على صدارة المجموعة الثالثة بفارق نقطة عن الازرق.

• بالتالي التعادل يكفي الضيوف لحجز مقعد في المرحلة القادمة .. بينما هذا التعادل سيعصف بالازرق خارج المنافسة حال فوز الاشانتي الغاني على زيسكو الزامبي.

• الثلاثي ما عدا زيسكو يتنافس على الصعود .. إذاً الهلال مطالب بالفوز ولا شي سواه حتي يحسم تأهله بيده.

• كل الظروف في مصلحة الهلال الذي سيلعب على ارضه ووسط جماهيره .. والكرة في ملعب فرسان الازرق من اجل الفوز وتفادي تلك الحسابات المعقدة.

• خصم الهلال أثبت جدارته بعد ان فاز في جميع مبارياته التي جرت على ارضه .. كما قدم مستويات مميزة .. ويعتبر ايضا الفريق الوحيد الذي تغلب على الهلال في هذا الدور.

• اللقاء صعب دون شك .. والمطلوب من الجهاز الفني بقيادة التونسي الكوكي وضع التكتيك المناسب الذي يكفل للأزرق النقاط كاملة.

• يملك المدرب العديد من الخيارات للدفع بها في المباراة .. وتعتبر عودة الكنغولي امبومبو دفعة قوية لخط المقدمة الهجومية.

• ابتعاد لاعبي الازرق عن ارتكاب الاخطاء القاتلة والعمل على استثمار جميع الفرق امام مرمي الضيوف سيحقق الهلال المطلوب.

• هناك دور كبير في انتظار أنصار سيدالبلد في الوقوف خلف اللاعبين وتقديم الدعم المعنوي المطلوب لاجتياز واحدة من أصعب المواجهات.

• ختاماً.

• نحن الهلا بنريدو جد.