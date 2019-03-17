الفنان مهاب عثمان يعتذر عن المشاركة في (أغاني وأغاني) ويطير إلى (لندن)

الخليج 365 :

اعتذر الفنان الشاب مهاب عثمان عن الإطلالة خلال النسخة القادمة من برنامج (أغاني وأغاني) لظروف خاصة، بينما أكدت مصادر مقربة من مهاب لموقع (خرطوم ستار) أن سبب اعتذاره يعود لعدد من المشاريع الفنية الكبيرة التي يعكف عليها ومن بينها مشروع ضخم سيتم وضع نقاطه الأساسية بعاصمة الضباب لندن والتي من المتوقع أن يغادر إليها خلال اليومين القادمين، ويأتي اعتذار مهاب ضمن جملة من الاعتذارات التي قدمها عدد من الفنانين لأسباب مختلفة، مما جعل الكثيرين يتنبأون بفشل النسخة القادمة من البرنامج والذي ظل لسنوات يحتكر النسبة الأعلى من المشاهدة في كل القنوات الفضائية، وبزغ نجم الفنان الشاب بعوامة مراسي الشوق والتي استطاع خلالها أن يقدم حفلات ناجحة جداً قبل أن تقوم إدارة قناة النيل الأزرق بإتاحة الفرصة له للظهور على شاشتها عبر برنامج (دروب محبة) ومن ثم اختياره ضمن قائمة برنامج (أغاني وأغاني)، ذلك الموسم الذي قدم خلاله مستوى مميزا للغاية واستطاع الوصول لقمة الشهرة عبر ترديده لأغنية الحقيبة الشهيرة (يا نسيم بالله اشكيلو).