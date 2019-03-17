نبيل الكوكي : مباراتنا مع نكانا نهائي المجموعة الثالثة

الخليج 365 :

وصف التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للهلال السوداني، مباراته مساء اليوم الأحد، أمام ضيفه نكانا الزامبي، بأنها نهائي المجموعة، وأنها مباراة حاسمة لا بد للهلال أن يفوز بها حتى يتأهل إلى ربع النهائي الكونفدرالية.

ويستصيف الهلال، مساء اليوم ، في ملعبه الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان، نكانا بالجولة السادسة والآخيرة لفرق المجموعة الثالثة بالبطولة القارية.

ويتصدر نكانا المجموعة بـ9 نقاط، بينما للهلال 8 نقاط في الترتيب الثاني.

وقال الكوكي في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة “تحضيراتنا لمباراة نكانا، أفضل من المباراة السابقة أمام زيسكو، وذلك بزيادة معدل يوم واحد، بعد عودتنا مباشرة من غانا بعد نهاية مباراة أشانتي”.

وأضاف: “هذه المباراة مهمة وحاسمة، على عكس المباريات السابقة التي كنت أقول عنها إنها مهمة وليست حاسمة، فهي حاسمة للتأهل، وهذه المباراة هي نهائي المجموعة”.

وأكد الكوكي أن إعداده للاعبين كان أكثر تركيزا نفسيا وفنيا، وأن فريقه الآن بات في أتم الاستعداد للحصول على الـ3 نقاط، وهدفه الترشح، لإسعاد جماهير الهلال التي تنتظر وصول الهلال للدور ربع النهائي.

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واستدرك “الهدف الوحيد الذي لا يجعل هذه المباراة صعوبة، هو إظهار روح الأداء التي ظهر على اللاعبين في المباريات الثلاث الآخيرة”.

وأضاف: “متى ما توفرت تلك الروح فإن ثقتي سوف تكون كبيرة في اللاعبين، سيكون الانتصار حليف الهلال”.

وفي رده على سؤال حول كيف يمكن أن يعوض غياب لاعب المحور المالي المؤثر بوبكر ديارا، قال الكوكي: “لا شك أن ديارا لاعب مهم لما يملكه من خبرة إفريقية كبيرة قبل وصوله للهلال”.

وأضاف: “ديارا لديه خبرة إفريقية مطلوبة في مثل هذه المباريات، وكنا نتمناه معنا، لكن الهلال اليوم يضم أكثر من 21 لاعبا بقائمته، والمنافسة أصبحت فيه بين اللاعبين كبيرة”.

وواصل: “لدينا بدائل عديدة في وسط الملعب، يمكن أن يعوضوا غياب ديارا، ويمكنهم أن يظهروا ويكونوا في مستوى الحدث، مثل بشة الصغير وجيوفاني وشيبوب”.

وقال الكوكي إنه سيكشف عن اللاعب الذي سيحل محله، وألمح إلى أنه ربما يطرأ جديد على تشكيل الفريق وقد يشارك أمبومبو كخيار في مكان ديارا.

وتابع “الفريقان أصبحا كتابان مفتوحين منذ مباراتهما الأولى بمدينة كيتوي”، وأضاف ضاحكا أنه ربما يستفيد من معلومات يقدمها له أمبومبو، عن نكانا، لم يعرفها من قبل.