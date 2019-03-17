“الكتّاحة” يثير الذعر بالهلال!!!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[حالة من الذعر ضربت اهل الهلال جراء انتقال (الكتّاحة) للمريخ بعد سويعات من قرار اخلاء خانته لتسجيل (بائع الرصيد) القادم من (مانشيستر)!!

[اهل الهلال الذين اتخذوا قرار شطب (الكتّاحة) بارادتهم بسبب رفضه الاعارة للامل العطبراوي ندموا علي تلك الخطوة حينما علموا بتوجه (الكتّاحة”) الي القلعة الحمراء من اجل ارتداء الاحمر.

[توقف تفكيرهم في تلك اللحظة فكان من الطبيعي ان يتخبطوا في قراراتهم التي جعلتهم مثار سخرية باعتبار ان ما اقدموا عليه لم يسبقهم عليه اي ناد اخر ولا اعتقد ان افقر اندية الدنيا يمكن ان يلجأ لهذا الامر المضحك بمطالبة “الكتّاحة” باعادة (الحذاء) الذي كا يلعب به حينما كان بصفوف الازرق!

[لم يصدق اهل الهلال انتقال اسرع لاعب بالسودان الي المريخ وهو اللاعب الذي ظل بكشوفاتهم دون ان يدركوا قيمته !

[ولم ينتبه احد للامكانيات الفنية الهائلة لـ”الكتّاحة” الا بعد ان زيّن صدره بالنجمة!

[كثيرون من اصحاب القرار بالهلال وبعض كتّاب الازرق حاولوا تبخيس قيمة الصفقة من خلال التقليل من شأن (الكتّاحة) ونسي هؤلاء او تناسوا كلماتهم التي سطروها في الثنائي “العقرب” و”الغربال” حينما انتقلوا الي القلعة الحمراء وادعاء رئيس النادي باصابة “الغربال” وتهديده بانتهاء مشوار “العقرب” الرياضي!!

[حاول هؤلاء النيل من “الكتّاحة” كما فعلوا من قبل مع “العقرب” و”الغربال”لكن احدا لم يتوقع ان يصل الاستهداف مرحلة رفض تسليم اللاعب جوازسفره بحجة عدم تسليمه للحذاء الخاص به!!

[ اسلوب (العاجز) هو الذي لجأ له اهل الهلال من اجل منع “الكتّاحة” من السفر مع بعثة المريخ الي اثيوبيا ظنا منهم انهم بتلك الخطوة يمكن ان يؤثروا علي مشاركة اللاعب مع ناديه الجديد ولكن !!

[رفض اصحاب القرار بالهلال تسليم “الكتّاحة” جواز سفره حتي يعيد اليهم الحذاء فهل عاد اليهم “الكتاحة” بعد استلامهم للحذاء؟!

[ما يحدث بالجوهرة الزرقاء يعبر بوضوح عن حالة (الهزيان) التي تسيطر علي صناع القرار بالازرق وربما يمتد الاثر الي مباراة اليوم التي يخوضها الفريق امام (ناكانا) الزامبي في الجولة الاخيرة من دوري مجموعات الكونفدرالية!

[عاد الحذاء فهل يعود “الكتاحة”؟!

مشهد اخير

[سؤال لاصحاب القرار بالهلال : متي يوقع”ولاء الدين” موسي للكشف الاحمر؟!

[ومتي يشارك (بائع الرصيد) مع الازرق؟!!