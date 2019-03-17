الهلال السوداني يستضيف ناكانا الزامبي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سيكون استاد”الجوهرة الزرقاء” في السادسة من مساء اليوم”الأحد” مسرحًا لمواجهة حاسمة ومصيرية تجمع الهلال السوداني بضيفه ناكانا الزامبي ضمن المرحلة السادسة من دوري المجموعات ببطولة الكنفدرالية.

ويبحث”الأزرق” عن النقاط كاملة من أجلّ حسم تأهله إلى الدور القادم من المنافسة إذ يملك ثمانية نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة.

ويعي الجهاز الفني للهلال بقيادة الكوكي نبيل أن المهمة لن تكون سهلة بأية حال من الأحوال وأن التأهل سيكون مرهونًا بمدى تحقيقه لنتيجة إيجابية في مواجهة اليوم.

ويفقد”الأزرق” في مباراة اليوم لاعبه بوبكر ديارا، لكّنه بالمقابل استعاد خدمات إدريس أمومبو بعد إيقافه لمباراتين على التوالي.

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وكان الفريق قد أعّد نفسه بصورة مثالية بعد خوض عددًا من التدريبات بالخرطوم عمل من خلالها الكوكي على تجهيز العناصر الأساسية على أفضل ما يكون.

على الجانب الآخر، يبحث ناكانا عن نتيجة إيجابية تعزّز صدارته للمجموعة التي يترّبع عليها بتسع نقاط.

وفي مباراة ثانية، يستقبل زيسكو الزامبي في السادسة مساءً نظيره الأشانتي الغاني في مواجهة تعني الكثير.

وفقد الفريق الزامبي فرصة التأهل إلى الدور القادم بعد توقفه في محطة أربع نقاط، بيد أن الأشانتي سيكون في حاجة إلى الفوز للوصول إلى النقطة العاشرة.