صناديق ومؤسسات تمويل عربية تُقرض السودان 470 مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، اتفاقيات تحصل بموجبها على قروض وتسهيلات تجارية تبلغ قيمتها الإجمالية 470 مليون دولار، من صناديق ومؤسسات تمويل عربية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)

وسيتم توجيه هذه القروض، إلى دعم ميزان المدفوعات، كما ستستخدم التسهيلات التجارية في تمويل شراء سلع استراتيجية.

وتضمنت الاتفاقيات، التي تم توقيعها، السبت، قرضين بقيمة إجمالية تبلغ 230 مليون دولار، من صندوق النقد العربي، ومقره أبوظبي، إضافة إلى برنامج تمويل التجارة العربية في حدود 70 مليون دولار.

كما وقعت وزارة المالية اتفاقية بالأحرف الأولى على اتفاقية تمويل مشروع محطة كهرباء بولاية غرب كردفان من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار (85 مليون دولار)، بعد أن وافق الصندوق على تمويل المشروع بمبلغ إجمالي قيمته 50 مليون دينار (170 مليون دولار) ينفذ على قرضين قيمة كلٍ منهما 25 مليون دينار بفترة سداد مداها 25عاماً شاملة فترة الإمهال المحددة بخمس سنوات.

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وفي السياق نفسه، أشاد الرئيس السوداني المشير عمر البشير بالدعم الذي يقدمه صندوق النقد العربي لمشروعات التنمية وبرامج الإصلاح الإقتصادي بالسودان، وذلك خلال لقائه المدير العام، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي دكتورعبدالرحمن الحميدي.

وناقش البشير مع الحميدي عددا من المسائل والموضوعات المتعلقة بالشأن الإقتصادي وإحتياجات السودان في هذا المجال.

وقال الحميدي إن الصندوق وقع وزارة المالية السوادنية، اتفاقيتين لقرضين الأول تعويضي والآخر عادي بقيمة إجمالية تبلغ 230 مليون دولار، إضافة إلي برنامج تمويل التجارة العربية في حدود 70 مليون دولار .

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية متفاقمة، أدت إلى اندلاع مظاهرات في أنحاء البلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دعا خلالها المحتجون إلى إنهاء حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.