بعد قرار وقف الاستثمار الزراعي .. شركة تطالب بتعويض أكثر من (100) مليون جنيه

الخليج 365 :

تصاعدت وتيرة الأحداث بصورة دراماتيكية في النيل الأزرق بين حكومة الولاية ومستثمرين، إثر قرار لوزير الإنتاج بحظر ووقف الإستثمار في المشاريع الزراعية في المسارات الرعوية وبتجميد المشاريع المصدقة على الرغم من تصديق عدد من الإستثمارات .

بالمقابل سارعت شركة مستثمرة للمطالبة بتعويض يبلغ نحو (100) مليون جنيه إثر توقيف اسثمار لهم قاموا بتسديد رسومه لحكومة الولاية بواقع 37 جنيهاً للفدان .

وقال مدير شركة المراعي الفاتح إبراهيم وبحسب صحيفة الإنتباهة، إن القرار صدر نتيجة لردة فعل بعد أن تقدمت الشركة بتظلم لوزير لإزالة الضرر الذي لحق بها من عدم تمكنها من إستثمار الأرض الزراعية التي منحت لها في خط المرعى شمال أقدي البالغ قدرها (2000) فدان لزراعة علف الصادر .