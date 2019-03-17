المدرب العام المريخ: معسكر اثيوبيا سيفيد الفريق قبل لقاء النجم الساحلي

اعتبر التونسي رمزي العرفاوي المدرب العام لفريق المريخ أن معسكر اثيوبيا الذي ينوي الفريق اقامته سيفيد الفريق كثيرا قبل لقاء النجم الساحلي.

وابان العرفاوين أنهم يحتاجون إلى مزيد من التركيز قبل المباراة، ومعسكر الأسبوع الواحد بأديس أبابا سيوفر ما يريد الجهاز الفني.

وأشار الى انهم في الجهاز الفني سيعملون خلال المعسكر على رفع معدل اللياقة البدنية وسط اللاعبين مشيراً إلى أن مباراة النجم الساحلي تحتاج إلى مجهود بدني كبير، لذلك لابد أن يكون الفريق حاضراً فنياً وبدنياً.

وأكد العرفاوي المكاسب التي الممكن يخرج بها المعسكر، حيث أشار إلى أن أهم المكاسب أن اللاعبين سيكونون موجودين 24 ساعة مع الجهاز الفني، وستكون الأمور هادئة، بالإضافة إلى أن درجة التركيز ستكون عالية في المعسكر، وأبان أنهم سيقوموا خلال المعسكر بوضع خطة عبور النجم الساحلي.