ثنائى الأهلى المصري فى التشكيلة المثالية للجولة السادسة بدورى أبطال أفريقيا

اختار موقع "sofascore" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، ثنائى النادى الأهلى على معلول ومحمد هانى فى التشكيلة المثالية للجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا. وساهم الثنائى فى فوز الأهلى على شبيبة الساورة بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "برج العرب". وتمكن على معلول صاحب الـ 29 عامًا من صناعة هدفين لفريق الأهلى أمام شبيبة الساورة الجزائرى فى المباراة التى انتهت بفوز "المارد الأحمر"، ليحجز مقعده فى الدور ربع النهائى من منافسات البطولة. كما شهدت التشكيلة المثالية تواجد محمود عبد العاطى دونجا لاعب الإسماعيلى بعد تألقه أمام الأفريقى التونسى فى المباراة التى جمعتهما عصر أمس على ملعب "رادس" وانتهت بفوز الأفريقى بهدف دون مقابل.

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