كلاسيكو سعودي ساخن في نصف نهائي كاس زايد

يلتقي فريقا الهلال وأهلي جدة في كلاسيكو سعودي مثير مساء اليوم، في ذهاب نصف نهائي كأس الشيخ زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).

ويعتبر الفوز بكأس البطولة، أحد الأهداف المعلنة للفريقين، فالهلال أكد أنه يستهدف كل البطولات التي يشارك فيها.

بينما الأهلي اعتبرها هدفاً أساسيا، بعد تقلص حظوظ الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويشهد اللقاء غياب 18 لاعبًا من الفريقين بواقع 8 لاعبين من الهلال، و10 من الأهلي، وسيكون التأثير الأكبر على الهلال كون الغيابات في التشكيلة الأساسية الفريق.

ففي الهلال، تسببت الإصابات في غياب الرباعي: كارلوس إدواردو، سليمان الفرج، عبدالله عطيف، ونواف العابد الذي اشتكى مجدداً من إصابته القديمة أسفل البطن.

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كما سيغيب عن الهلال، هدافه الفرنسي جوميز بسبب الإرهاق، حيث فضل المدرب إراحته، فيما لن يشارك الإيطالي جيوفينكو والعماني علي الحبسي والأسترالي ديجينيك بسبب عدم إدراج أسمائهم في البطولة.

وعلى الجانب الأهلاوي تسببت الإصابات في غياب كل من: عبدالفتاح عسيري ويوسف الحربي ومعتز هوساوي، كما يغيب سعيد المولد بداعي الإيقاف.

بينما لن يتواجد تيسير الجاسم، حسين عبدالغني، التشيلي بايزا، البرازيلي سانتوس، عبدالعزيز الشهراني، وعثمان الحاج، في المباراة بسبب عدم إدراج أسمائهم في البطولة.

يذكر ان الفائز من مباراتي الهلال والاهلي سيواجه الفائز من مباراتي المريخ والنجم الساحلي في المباراة النهائية المقامة بمدينة العين الاماراتية في الثامن عشر من ابريل المقبل.

وكان النجم الساحلي تفوق على المريخ بهدف في لقاء الذهاب بتونس فيما يقام لقاء الاياب في التاسع والعشرين من الشهر الجاري بام درمان.