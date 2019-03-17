رئيس الوزراء: نهضة مشروع الجزيرة أهم أولويات الدولة

قال رئيس الوزراء؛ محمد طاهر أيلا؛ أن أولويات الدولة في المرحلة المقبلة دعم النهضة الزراعية بمشروع الجزيرة لتوفير فرص العمل لابناء الولاية. وأكد ايلا بان النهوض بمشروع الجزيرة يحقق الأمن الغذائي ويرفد ميزان المدفوعات بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني. وتعهد بإستكمال نهضة الولاية والإهتمام بدعم مزراعي مشروع الجزيرة لتحقيق مبادرة الرئيس البشير للأمن الغذائي العربي.



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