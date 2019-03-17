الإقتراض.. سلاح السودان لمواجهة شح العملة الصعبة (تقرير)



اعتمد السودان خلال السنوات الماضية على سياسة الإقتراض لمواجهة شح العملة الصعبة، ومن ثم البدء في اتخاذ الإجراءات الملائمة للتعامل مع تلك العملة.

وأدت المصاعب، التي يمر بها الاقتصاد السوداني وارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى تصاعد الغضب الشعبي وخروج تظاهرات في كافة أنحاء البلاد منذ ديسمبر 2018.

في الساعات الماضية، أعلنت السلطات السودانية أنها حصلت على قرضين بقيمة 300 مليون دولار من صندوق النقد العربي لمواجهة النقص في العملات الأجنبية، الذي يعد عاملا رئيسيا في الاحتجاجات ضد الرئيس عمر البشير.

وأعلنت وزارة المالية السودانية أنها وقعت اتفاقي قرضين مع صندوق النقد العربي، مشيرة إلى أن القرض الأول بقيمة 230 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات، بجانب تقديم تسهيلات تجارية لتمويل شراء سلع استراتيجية للسودان بمبلغ 70 مليون دولار، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

ووقع نيابة عن حكومة السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالإنابة، مصطفى يوسف حولي، فيما وقع رئيس مجلس الإدارة، عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن صندوق النقد العربي.

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وفي مارس 2018، لجأت الحكومة السودانية الى نظام القروض لاستيراد سلع ضرورية من تركيا في ظل شح سيولة النقد الأجنبي في البنك المركزي.

وأعلن بنك السودان عن اتفاق مع شركة تركية لتوفير قرض بقيمة 2 مليار دولار لاستيراد القمح والمواد البترولية .

وقال محافظ بنك السودان حازم عبد القادر خلال تصريحات صحفية ان البنك اتفق مع شركة أوزتورك التركية لتوفير ثلاث شحنات من الجازولين شهرياً وأربعة شحنات من الغاز بجانب تأمين القمح للمخزون الإستراتيجي.

وفي 2013، أعلنت مصادر ان الصين أقرضت السودان 700 مليون دولار لبناء مطار جديد في الخرطوم وهو ما يسلط الضوء على الروابط الوثيقة بين البلدين.

وأضافت ان مسؤولين سودانيين وقعوا اتفاق القرض ومدته خمس سنوات مع بنك "الصادرات والواردات" الصيني وهو بنك حكومي يدعم السياسة الصينية، وسيبدأ العمل في المطار الجديد في نهاية عام 2013 ويستمر ثلاث سنوات.