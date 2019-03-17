رئيس حزب المؤتمر الوطني: مستعدون للحوار والفيصل الصناديق

أعلن حزب المؤتمر الوطني؛ انه على استعداد للحوار مع الاحزاب المعارضة وكل المجموعات المسلحة في البلاد؛ وأن الفيصل في التغيير السياسي صناديق الانتخابات الحرة النزيهة.

وقال رئيس الحزب أحمد هارون؛ مساء السبت؛ سنحاور كل من يخالفنا الرأي من ابناء الوطن؛ سواء من يقذفونا بالذخيرة الحية في الميدان أو من يقذفونا بالحجارة في الاحياء.

واضاف أن الحزب الوطني في أوج قوته ليس منكسراً أو منعزلاً وانما يقوم بذلك من واقع مسئولياته الوطنية والاخلاقية.

وقال لانخشى المنافسة السياسية ونمتلك من الجرأة والشجاعة مايكفي لاجراء المراجعات الحزبية التي تمكنه من تحقيق كافة أهدافه.

وأضاف رئيس المؤتمر الوطني المفوض أن الحزب سيبحث مع القوى السياسية والحركات المسلحة توفير ظروف ومتطلبات المنافسة العادلة.

وأوضح هارون أن الحزب سيقود في المرحلة المقبلة عملية الاصلاح التي تستهدف إصلاحه كحزب قائد؛ مبيناً أن الاستقرار السياسي يحقق الاستقرار الامني والاستقرار الاقتصادي.