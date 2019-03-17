البشير يفتتح مستشفى جبرة للطوارئ بالخميس

يفتتح رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، الخميس المقبل، مستشفى جبرة للطوارئ والإصابات. وأكدت وزارة الصحة، أن المستشفى أصبح الآن جاهزاً للافتتاح ويعتبر الأول من نوعه بالسودان لتخصصه في الطوارئ والإصابات، إذ تتوفر فيه معينات تشخيصية متطورة لقسطرة القلب.
وأكد مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالخرطوم، محمد إبراهيم، أن المستشفى يحتوي على أكبر قسم للطوارئ والإصابات لاستقبال الحالات الطارئة من الحوادث المرورية وغيرها.
وقال إن المستشفى يحتوي على 124سريراً، موزعة على 8 أسرة عناية مكثفة و8 أسرة عناية قلبية ملحق به 18 جهاز تنفس اصطناعي، كما تم تزويد المستشفى بأوكسجين مركزي، بجانب شاشات المراقبة الحيوية.
وأوضح مدير المستشفيات أن المستشفى يضم قسماً لحوادث الباطنية والأطفال واستقبال الحالات الطارئة منها، بجانب حوادث القسطرة القلبية الطارئة علاجية وتشخيصية وقسماً للأزمة بسعة 5 أسرة، مضيفاً أن المستشفى يضم أربع غرف للعمليات ملحق بها أحدث الأجهزة والمعدات الطبية.
وأشار إلى أنه تم تعيين كافة الكوادر الطبية والكوادر المساعدة من استشاريين للجراحة العامة وجراحة الأطفال والمسالك البولية الطارئة وجراحة التجميل والباطنية قلب، مبيناً أنه تمت حوسبة المعاملات بالمستشفى بدلاً عن التعامل الورقي لتسهيل وسرعة الإجراءات للمرضى
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