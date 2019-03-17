البشير يفتتح مستشفى جبرة للطوارئ بالخميس

يفتتح رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، الخميس المقبل، مستشفى جبرة للطوارئ والإصابات. وأكدت وزارة الصحة، أن المستشفى أصبح الآن جاهزاً للافتتاح ويعتبر الأول من نوعه بالسودان لتخصصه في الطوارئ والإصابات، إذ تتوفر فيه معينات تشخيصية متطورة لقسطرة القلب.

وأكد مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالخرطوم، محمد إبراهيم، أن المستشفى يحتوي على أكبر قسم للطوارئ والإصابات لاستقبال الحالات الطارئة من الحوادث المرورية وغيرها.