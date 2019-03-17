صيدلي : أغلب دخل الصيدليات من “مكياج البنات” والكريمات

كشف الصيدلي حسام أن أغلب الصيدليات التي لاتقع بجوار عيادات أو مستشفيات ، تعتمد بشكل كبيرفي دخلها على الموظفات والطالبات اللائي يحرصن على شراء مستحضرات التجميل ، وادوات المكياج والكريمات ، إلى جانب العطور .

وقال إن الأدوية في الصيدليات أصبح لايتم الاعتماد عليها بشكل كبير، وإنما فقط يعتمد على الخلطات الطبية ، التي يتم تصنيعها داخل الصيدليات ،سواء كانت خطات تستخدم كعلاج للبشرة أوخلطات تفتيح ، وكلاهما مصدر دخل بات يعتمدعليه أغلب الصيادلة من الجنسين.