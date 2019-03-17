الفلبين تنسحب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية

انسحبت الفلبين رسميا من المحكمة الجنائية الدولية التى تحقق فى العنف المرتكب فى إطار حملة القمع الشرسة ضد مهربى المخدرات فى البلاد.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الأحد، أن هذا الانسحاب جاء بعد عام واحد من إعلان مانيلا أنها لم تعد راغبة فى أن تكون عضوا فى هذه المحكمة التى تحكم فى جرائم الحرب.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت فى فبراير من عام 2018 فتح بحث أولى ـ وهى مرحلة تسبق فتح التحقيق ـ فى الحملة على المخدرات التى يقودها الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، والتى تم بموجبها إعدام آلاف المهربين، ومتعاطى المخدرات المفترضين دون محاكمات.