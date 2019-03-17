مقتل وإصابة 10 أشخاص فى انفجار قنبلة على متن قطار بجنوب غرب باكستان

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية عن مصدر أمنى قوله :" إن القنبلة انفجرت فى إحدى عربات قطار كان متجها إلى مدينة "كويتا" صباح اليوم، ما أدى إلى إحداث تلفيات فى خمس عربات، فضلا عن مقتل رجلين وامرأة، مضيفا أن من بين الجرحى نساء وأطفال".
ولم تعلن أى جهة بعد مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن الانفصاليين البلوش الناشطين فى جنوب غرب باكستان قد شنوا عدة هجمات فى السابق على قطارات.
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