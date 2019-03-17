مانشستر يونايتد يقدم المباراة الأسوأ فى عهد سولشاير

وصف مدرب مانشستر يونايتد، أولى جونار سولشاير، هزيمة فريقه (1-2) أمام ولفرهامبتون واندرارز فى الدور ربع النهائى لكأس الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم بأنها الأداء الأسوأ للفريق خلال الأشهر الأربعة التى تولى فيها المسؤولية.

وقال سولشاير، فى المؤتمر الصحفى عقب نهاية مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، "افتقدنا العديد من الأشياء فى المباراة، كان أسوأ أداء لنا، إنها خطوة كبيرة للخلف، لم نتصرف جيداً بالكرة رغم أن أداءنا كان جيداً فى الشوط الأول، والكرة ليست فى حوزتنا".

وأضاف المدير الفنى لنادى مانشستر يونايتد، "لم ننجح أبداً فى وضع دفاعهم أو حارس مرماهم تحت ضغط، حصلنا على فرصتين لراشفورد لكن لم يكن هناك جودة كافية".

ورفض سولشاير الحديث عن فقدان مانشستر يونايتد للزخم، وكال المديح لولفرهامبتون الذى حقق إنجازاً آخر فى موسم لا ينسى شهد أيضاً الإطاحة بليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزى، والفوز على توتنهام هوتسبير وتشيلسى فى الدورى.