بعد قرار وقف الاستثمار الزراعي.. شركة متضررة تطالب بتعويض أكثر من (100) مليون جنيه

تصاعدت وتيرة الأحداث بصورة دراماتيكية في النيل الأزرق بين حكومة الولاية ومستثمرين، إثر قرار لوزير الإنتاج بحظر ووقف الإستثمار في المشاريع الزراعية في المسارات الرعوية وبتجميد المشاريع المصدقة على الرغم من تصديق عدد من الإستثمارات .

بالمقابل سارعت شركة مستثمرة للمطالبة بتعويض يبلغ نحو (100) مليون جنيه إثر توقيف اسثمار لهم قاموا بتسديد رسومه لحكومة الولاية بواقع 37 جنيهاً للفدان .