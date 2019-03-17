ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.1% رابحا عدد 8.21 نقطة ليصل إلى مستوى 8591.09 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 15.7 مليون سهم بقيمة 226.5 مليون ريال، وارتفعت أسهم 75 شركة، فيما تراجعت 63 شركة. وصعد 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.66%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.62%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.58%، فقطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.52%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع المؤشر العام لبورصة السعودية بمستهل التعاملات وصعود شبه جماعى للقطاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.