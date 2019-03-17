“مبخر”يتسبب في حرق “6” منازل بالصفوة

شب حريق هائل قضى على عدد من المنازل بمدينة الصفوة بأم درمان صباح أمس السبت ، وأفاد مصدر موثوق أن الحريق التهم “6” منازل بالكامل دون خسائر في الأرواح وأرجع المصدر الحريق إلى أن مجموعة من النساء كن يتناولن الشاي وبجاورهن ” مبخر” لتعطير المكان .

وانطلقت منه شرارة استقرت بجوال مصنوع من ” الخيش” دون أن يفطن لها أحد ، واشتعلت فيها النيران ونتيجة للتوصيل العشوائي للتيار الكهربائي أدى لتسارع إنتقال النيران من منزل إلى آخر بعجالة ، مما تسبب في إحراق أثاثات “6” منازل دون خسائر في الأرواح، وخف المواطنون لإخماد النيران وتم إخطار قوات الدفاع المدني والشرطة بالحادث بحسب صحيفة آخر لحظة، وخفت إلى المكان وعملت على إطفاء الحريق.