كبر: لا ضغوط خارجية وراء قرارات الرئيس البشير

واضاف أن هذه الخطوات جاءت من أجل الوطن والمواطن؛ لأن الحوار والتراضي الوطني متطلبات المرحلة المقبلة بعد تكوين الحكومة الجديدة.
ودعا كبر القوي السياسية للوحدة وجمع الصف والكلمة من أجل ساحة سياسية خالية من الخلافات بعد اعلان الرئيس البشير وقوفه على مسافة واحدة من كل الاحزاب والتنظيمات السياسية.
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