كبر: لا ضغوط خارجية وراء قرارات الرئيس البشير

قال نائب الرئيس السوداني؛ عثمان محمد يوسف كبر؛ أن الرئيس البشير لم يتعرض لضغوط واملاءات خارجية لاتخاذ القرارات الاخيرة بفرض حالة الطوارئ وحل الحكومات.

واضاف أن هذه الخطوات جاءت من أجل الوطن والمواطن؛ لأن الحوار والتراضي الوطني متطلبات المرحلة المقبلة بعد تكوين الحكومة الجديدة.

ودعا كبر القوي السياسية للوحدة وجمع الصف والكلمة من أجل ساحة سياسية خالية من الخلافات بعد اعلان الرئيس البشير وقوفه على مسافة واحدة من كل الاحزاب والتنظيمات السياسية.

