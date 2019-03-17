ليس فقط جهاز الكمبيوتر هو ما يمكن اختراقه، فكل أجهزتك الذكية معرضة لذلك، فيمكن اختراق أي شيء في منزلك متصل بالإنترنت، من الثلاجة الذكية إلى نظام التحكم في المناخ الخاص بك، وكذلك تلفزيونك الذكى.
ووفقا لما ذكره موقع "Reader digest"، أظهر الخبراء أيضًا كيف يمكن للقراصنة تشغيل كاميرا التلفزيون الذكي والتجسس عليك.
يمكنك حماية نفسك بهذه الخطوات:
- عند إعداد الأجهزة الذكية، قم دائمًا بتغيير كلمة المرور الافتراضية.
- تعمل معظم هذه الأجهزة من جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، لذلك يمكن أن تساعد أيضًا قوة كلمة المرور التي تحمي شبكة Wi-Fi الخاصة بك.
- ابحث عن خيار تحديث البرامج الثابتة في القائمة الرئيسية أو الإعدادات، فيجب أن تحصل على الحديثات دائما.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا يمكن اختراق تلفزيونك الذكى.. نصائح لحمايتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.