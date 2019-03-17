قانون جديد لتقنية الـ"Face ID" يمنع الشركات من بيع بياناتك الشخصية

طالب كل من السناتور الأمريكى روى بلانت وبريان شاتز بحماية بيانات التعرف على الوجه، وجعل بيعها أكثر صعوبة من الآن.

ووفقا لما ذكره موقع "Engadget" التكنولوجى، قدم المشرعون قانونا لضمان خصوصية التعرف على الوجه عند استخدامها لأهداف تجارية، والذى يحظر على الشركات جمع وإعادة مشاركة بيانات الوجه لتحديد أو تتبع الأغراض دون موافقة الناس.

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وأهتم أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع القانون لأنه على الرغم من استخدام التعرف على الوجه للأمن والمراقبة لعقود من الزمن، إلا أنها يتم تطويرها الآن بمعدلات متزايدة للتطبيقات التجارية، وناقشوا أن الكثير من الناس لا يدركون أن التكنولوجيا تستخدم فى الأماكن العامة وأن بإمكان الشركات جمع معلومات محددة لمشاركتها أو بيعها لأطراف ثالثة.

ولم تقتصر طلبات القانون على منع الشركات من إعادة توزيع أو نشر البيانات فقط، بل أيضا فإن مشروع القانون سيطلب منها إخطار العملاء عند استخدام ميزة التعرف على الوجه.

