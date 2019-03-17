جاء ذلك لدى لقائه بوفد الكونغرس الأمريكي، برئاسة قيتس بلراكسيس، حسب قناة الشروق المقربة من الحكومة.
وأضاف قوش أن قرارات البشير التي اتخذها مؤخرا، جاءت للحفاظ على أمن البلاد القومي، وتماسك الجبهة الداخلية.
وقدم مدير المخابرات بحضور نائب العلاقات الخارجية للبرلمان السودان شرحا لأسباب ومآلات قرارات الرئيس البشير.
وأكد قوش للوفد الأمريكي على أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حق مشروع وفق القانون والدستور، ولكن تغيرت أهدافها وخرجت عن قانونيتها، وفق ذات المصدر.
وبدأ وفد الكونغرس الأمريكي زيارة للبلاد، السبت، تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها عددا من الوزراء ومسؤوليين حكوميين.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير المخابرات السوداني: قرارات البشير جاءت لهذه الاسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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