مدير المخابرات السوداني: قرارات البشير جاءت لهذه الاسباب

أكد مدير الأمن والمخابرات السودانية، صلاح عبدالله قوش، السبت، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس السوداني عمر البشير جاءت للحفاظ على أمن البلاد.

جاء ذلك لدى لقائه بوفد الكونغرس الأمريكي، برئاسة قيتس بلراكسيس، حسب قناة الشروق المقربة من الحكومة.

وأضاف قوش أن قرارات البشير التي اتخذها مؤخرا، جاءت للحفاظ على أمن البلاد القومي، وتماسك الجبهة الداخلية.

وقدم مدير المخابرات بحضور نائب العلاقات الخارجية للبرلمان السودان شرحا لأسباب ومآلات قرارات الرئيس البشير.

وأكد قوش للوفد الأمريكي على أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حق مشروع وفق القانون والدستور، ولكن تغيرت أهدافها وخرجت عن قانونيتها، وفق ذات المصدر.

وبدأ وفد الكونغرس الأمريكي زيارة للبلاد، السبت، تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها عددا من الوزراء ومسؤوليين حكوميين.