ارتفاع كبير في اللحوم الحمراء والبيضاء بالأسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة الصحيفة بملاحم اللحوم البيضاء والحمراء ارتفاعاً كبيراً.

فقد سجلت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء استقراراً ملحوظاً مع انعدام القوة الشرائية، وكشف صاحب محلات السلام للدواجن ببحري التاجر عبد الباقي إبراهيم عن ركود شديد يضرب السوق. وقال إن سعر كيلو الدجاج يتراوح ما بين 100 إلى 105 جنيهات حسب الشركات وأن سعر كيلو الأرجل 115 جنيهاً والأفخاذ 110 جنيهات، وتراوح طبق البيض ما بين 85 إلى 90 جنيهاً وأشار إلى انعدام الأجنحة في السوق، لافتاً إلى أن سعر الكيلو من الكفتة 120 جنيهاً وكيلو المرتديلا 300 جنيه، أما كيلو السجك من شركتي القوصي ولولي 240 جنيهاً أما كيلو الهوت دق 210 جنيهات. أما أسعار اللحوم الحمراء أيضاً شهدت استقراراً للأسبوع الثالث على التوالي حيث تراوح سعر كيلو اللحم العجالي ما بين 200 إلى 180 جنيهاً وكيلو اللحم الصافي 220 جنيهاً، بينما استقر سعر كيلو الضأن عند 250 جنيهاً.