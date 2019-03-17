مدرب ناكانا: حضرنا من اجل الفوز على الهلال

الخليج 365 : كشف بيستون شامبيشي المدير الفني لفريق نكانا الزامبي خلال حديثه لصحيفة سبورت الزامبية انهم حضروا الى الخرطوم من اجل تحقيق الفوز على الهلال وان نكانا لن يلعب امام الهلال من اجل التعادل وسيلعب من اجل الفوز وكان الفريق الزامبي قد حقق الفوز في جولة الذهاب بهدفين لهدف وسيستقبل الهلال نكانا غدا في الجولة الاخيرة في دور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

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