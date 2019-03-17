إنتاجية غير مسبوقة لمحصول القمح بمشروع حلفا الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دشن نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، يوم السبت، حصاد محصول القمح بمشروع حلفا الزراعي بولاية كسلا في مساحة 90 ألف فدان، وحقق المشروع هذا العام إنتاجية غير مسبوقة لم تحدث منذ 30 عاماً.

وقال كبر إن الدولة بدأت في التأسيس للموسم الصيفي مبكراً، بتوفير كل معينات ومتطلبات الزراعة بعد أن حقق الموسم الشتوي إنتاجية عالية من المحاصيل خاصة محصول القمح، مؤكداً التزام رئاسة الجمهورية بمعالجة كل مشاكل المزارعين والمنتجين لزيادة الإنتاج والإنتاجية.

وسيترأس نائب رئيس الجمهورية، يوم السبت، اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية ولجنة الأمن، ويخاطب سيادته لقاء الفعاليات السياسية بمدينة كسلا.

وافتتح نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، محلج الأقطان بحلفا الذي شيدته شركة “نيو ايبوك” الصينية، بالتعاون مع هيئة حلفا الزراعية، ويبلغ إنتاجه أكثر من 80 بالة في اليوم.