- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• دون شك سوف يؤثر قرار مجلس الهلال بشطب الثنائي المميز شلش ومحمود أمبدةعلى لاعبي الفريق.
• نتخوف من أن يؤثر ذلك على مستوى الفريق عامة .. خاصة وانه يخوض مباراة مهمة افريقياً.
• شلش وامبدة لا يستحقان الشطب .. كما انهما يملكان خبرة اللعب الافريقي.
• مستوى النجمين أفضل مليون مرة من بعض اللاعبين .. إلا ان القرارات الغير مدروسة تؤدي الي هذا التخبط.
• لا يعقل شطب افضل لاعب طرف شمال في السودان للتعاقد مع لاعب غير معروف.
• وأيضا الاستغناء عن لاعب سريع يزرع الرعب في دفاعات اقوي الخصوم كان غير مهضوم.
• بعيدا عن ذلك تنتظر الهلال مواجهة مهمة امام ناكانا الزامبي لحسم الصعود لدور الـ8 من بطولة الكونفدرالية.
• لا بديل للأزرق سوي الانتصار على الضيوف لتحقيق الصعود مباشرة.
• الفريق الزامبي يخطط هو الآخر لتحقيق نتيجة ايجابية خاصة وانه ينافس على الصعود .. ويجلس حاليا على صدارة المنافسة.
• كما ان التعادل يكفي ناكانا لحجز مقعده .. وسوف يدخل الفريق هذا اللقاء بإستراتيجية خاصة.
• المباراة صعبة للغاية .. ويجب التعامل معها بصورة مطلوبة بعيدا عن ارتكاب الاخطاء القاتلة.
• لقاء الغد يعتبر الاصعب في مشوار الهلال خاصة وان ناكانا هو الفريق الوحيد الذي انتصر على الهلال في هذه المرحلة.
• كما ان عشاق الازرق في انتظار ان يواصل الاقمار الرحلة المميزة في بطولة الكونفدرالية.
كانت هذه تفاصيل خبر نأمل ان لا يتأثر نجوم الازرق بقرار شطب الثنائي ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.