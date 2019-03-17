نأمل ان لا يتأثر نجوم الازرق بقرار شطب الثنائي ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• دون شك سوف يؤثر قرار مجلس الهلال بشطب الثنائي المميز شلش ومحمود أمبدةعلى لاعبي الفريق.

• نتخوف من أن يؤثر ذلك على مستوى الفريق عامة .. خاصة وانه يخوض مباراة مهمة افريقياً.

• شلش وامبدة لا يستحقان الشطب .. كما انهما يملكان خبرة اللعب الافريقي.

• مستوى النجمين أفضل مليون مرة من بعض اللاعبين .. إلا ان القرارات الغير مدروسة تؤدي الي هذا التخبط.

• لا يعقل شطب افضل لاعب طرف شمال في السودان للتعاقد مع لاعب غير معروف.

• وأيضا الاستغناء عن لاعب سريع يزرع الرعب في دفاعات اقوي الخصوم كان غير مهضوم.

• بعيدا عن ذلك تنتظر الهلال مواجهة مهمة امام ناكانا الزامبي لحسم الصعود لدور الـ8 من بطولة الكونفدرالية.

• لا بديل للأزرق سوي الانتصار على الضيوف لتحقيق الصعود مباشرة.

• الفريق الزامبي يخطط هو الآخر لتحقيق نتيجة ايجابية خاصة وانه ينافس على الصعود .. ويجلس حاليا على صدارة المنافسة.

• كما ان التعادل يكفي ناكانا لحجز مقعده .. وسوف يدخل الفريق هذا اللقاء بإستراتيجية خاصة.

• المباراة صعبة للغاية .. ويجب التعامل معها بصورة مطلوبة بعيدا عن ارتكاب الاخطاء القاتلة.

• لقاء الغد يعتبر الاصعب في مشوار الهلال خاصة وان ناكانا هو الفريق الوحيد الذي انتصر على الهلال في هذه المرحلة.

• كما ان عشاق الازرق في انتظار ان يواصل الاقمار الرحلة المميزة في بطولة الكونفدرالية.