قف .. عالم الدلاقين أصبح أضحوكة السنين .. !.. بقلم الرشيد علي عمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

· حادثة مفزعة في نيوزيلندا اقشعرت لها ابدان كل العالم …

· مهووس متخلف ومختل يصور نفسه وهو ينتقي مجموعة من الاسلحة من ضهرية عربته ثم يحمل رشاشا ويتوجه الى مسجدين يعجان بالمصليين فيفتح فيهما النار الواحد تلو الاخر حتى بلغ عدد ضحاياه 49 ضحية ..

· المختل يستمتع بما يقوم به من عمل فتراه يعود الى حيث الاجساد المرتمية على الارض فيجدد فتح النار لتاكيد قتلهم ..

· اطفال صغار بين الضحايا في مشاهد مؤثرة تقطع نياط القلوب ..

· لا حول ولا قوة الا بالله ..

· الخبر انتشر بسرعة في الوسائط مصطحبا التعبيرات الحزينة بمواساة الضحايا والاحساس بالغضب العارم تجاه هذا الشخص المريض ..

· وما يفقع المرارة ان هنالك قروبات بها تعليقات يهودية في منتهى الاستفزاز للمسلمين جاء بعضها ( حان وقت النهوض وتنظيف القمامة .. عمل ممتاز يا رجل .. اتمنى لو امكن شراء بيرة له عمل ممتاز .. قل عدد المسلمين مين يهتم ؟ )

· منتهى البجاحة التي تولد الغبن بكل اشكاله وغدا لناظره قريب وما الوعد القرآني وكل حجر او شجرة تنادي يا مسلم من خلفي يهودي الا قريب ان شاء الله ..

· وهل يلام هتلر بما فعل بهم ..؟

· حقا انهم يستحقون الهولوكوست عندما تمت الابادة الجماعية حرقا لاكثر من ستة مليون يهودي خلال الحرب العالمية الثانية ..

· الحادث اشبه بما حدث في مسجد الجرافه بامدرمان من قبل وراح ضحيته من راح من خيرة رجال الوطن ..

· تذكرت حادث الجرافه عقب متابعتي لما جرى في نيوزيلندا ومرت طرفه لطيفة في ذهني بطلها الراحل المقيم زيدان ابراهيم طيب الله ثراه ..

· ثاني يوم من حادثة الجرافه كانت حبيب البلد تستقبل الفنان الكبير وفقا لمواعيد مسبقه لاجل حوار فني شامل متتابع على صفحتي اخر الاسبوع للراحل المقيم داؤود مصطفى رحمه الله واسبغ عليه مغفرته ..

· جاء زيدان وجلس وبدا ساهما جدا حتى انني لاحظت ذلك فقلت له يا ابو الزيك مالك شايل هموم الدنيا ان شاء الله خير ..

· رد ابو الزيك قائلا تعرف يا استاذ تاني انحنا نبطل الصلاة في الجوامع ..

· طبعا اصابتني دهشة كبيرة جدا وقلت له سريعا كيف يعني نبطل صلاة الجوامع يا استاذ ..؟

· قال ايوا تاني صلاة الجمعة تكون في دكان الحلاق .. قدامك المرايا .. لمن تشوف زول جاي وراك شايل رشاش تعمل حمد لبد وتقع واطه …

· هههههههههه ضحكت حتى كدت ان استلقي على قفاي من سرعة بديهته وربطه للنكتة بهجوم مسجد الجرافه وهو المشهود له بخفة الدم وسرعة البديهة وصاحب الطرفة الحاضرة اي زمان اي مكان ..

· رحم الله الفنان زيدان ابراهيم عندليبنا الاسمر ولقد ترك فراغا عريضا في المجتمع ويكفي ان زياراته الراتبه للحبيب حسن سونا في مطبعته كانت بمثابة الاعياد بصحبة عازف الايقاع الخير ..

· ما ان يجتمع الثنائي زيدان والخير الا وانفجر المكان بالضحك من الاعماق لانهما يمتلكا العديد من المواقف الطريفة ويجيدا حبكة السرد وكل يختزن للاخر مواقفا كوميدية في غاية الظرافه ..

· نسال الله ان يحفظ المسلمين من الاذى في كل مكان وقاتل الله التطرف والمهووسين حيثما كانوا ..

· و .. اجتماع مثمر للهيئة الاستشارية برئاسة الفريق المدهش حماة الهلال عبد الرحمن سر الختم ووضع الاستراتيجية المطلوبة للقاء الاحد الحاسم ..

· وتنوير لحظة بلحظة لرئيس النادي واعضاء مجلسه وانسجام تام بين الطرفين ..

· وربما تابعنا شكلا جديدا في المدرجات من ناحية التنظيم والاداء الكورالي وهنالك اجتهادات بتوحيد الزي قد تفلح ان اسعفهم الزمن ..

· عموما وان لم يسعفهم الزمن فاننا نناشد الجماهير بارتداء الابيض والازرق قدر الامكان حتى يكون الشعار مطرزا بالفخامة المنشودة على المدرجات ..

· الكوكي شغال في شغله ..

· والاقمار تنافس قوي لاجل المشاركة …

· والجميع يعلم جيدا مالات الاخفاق لذا فان التاهب على قدم وساق ..

· نفتقد ديارا بسبب البطاقات الملونة ولكن مؤمن العجب موجود وقادر على ان يسد الخانة بكل اقتدار .. ولا تنسوا دراج فهو يتحين الفرصة لكي يقول انا لا اقل مستوى عن اخوتي وجاهز لتقديم افضل اداء ..

· ودافع اضافي لكل لاعبي الهلال ان النادي بات اليوم صوب انظار كل خبراء الكرة في العالم عقب تداول خبر قيد العالمي الصادق الفيتوري في الكشوفات ..

· خبر تسجيل الفيتوري نال حظه من الترويج على كافة وسائل الاعلام العالمية لان الفتى لديه تاريخ مشرق في اعظم اندية العالم وطبيعي ان يلاحق عندما يدخل كشوفات فريق افريقي له ريادة محترمة ..

· الفيتوري عقب عودته من تجربة اهلي طرابلس باسباب عدم الاستقرار هنالك توقف لاكثر من ثلاثة اشهر وما يستوجب ان يخضع الى تدريبات بدنية اعدادية متدرجة حتى يدخل الميدان ..

· وشخصيا اقترح ان يوكل امره الى الكوتش محمود الامريكي صاحب اضخم قسم تربية بدنية بامريكا والضليع في تقديم مثل هذه الخدمات لاجل استرداد لياقة الرياضيين ..

· محمود بجانب ذلك فهو هلالابي محترم ولديه علاقة صداقة قوية بالفيتوري واسرته وسبق ان اخضع اللاعب وشقيقه الى فترة اعداد بامريكا عندما تم تصعيد الاول الى الفريق الاول ..

· حتى لا نشتت تركيز المعد البدني ونجعله ينصرف الى الاسياد فلقد حادثت الاخ منعم جميل ومنحته المعلومة خاصة ان الاخ محمود بين ظهرانينا هذه الايام فرحب بالفكرة وربما يتصل به للتفاكر حول الامر ..

· مجىء الفيتوري فتح شهية هلالاب المهجر لاجل المساهمة في دفع الضريبة ولقد تلقيت حماة الهلال مكالمة من الناشط الكروي المهندس اسامه مبارك بمنطقة حائل بالسعودية وهو غني عن التعريف عندنا بما سبق له من مبادرات وطنية ولقد ارسل فيديو لشاب سوداني صغير في سنه يتميز بموهبة جيدة مع الوعد ان يعده ويهتم به ويرعاه تحت جناح الرابطة هنالك حتى يقوى عوده فان راى الهلال فيه الفائدة لوجده جاهزا ..

· وحبيبنا قنديل بامريكا وكيل لاعبين محترم وهلالابي بكاتل وسبق له ان تعاون مع الهلال وهو اليوم يفيد الوطن باللاعب الامريكي الذي ارتدى شعار المنتخب مؤخرا ووقع عقدا مبدئيا مع الهلال ..

· نعم .. نحن نحبذ مثل هذه المبادرات لان كل ابناء الوطن ممن تربوا بالخارج وبالاخص في الخليج خضعوا الى تدرج كروي حماة الهلال مؤسس ويكفي جدا ما شاهدناه في المنتخب القطري مؤخرا ليصبح دليلا ان اللاعب السودانى متى ما وجد الاهتمام تفوق على الجميع …

· جيناتنا تحتاج الى التاسيس ..

· وبعدها نحن برازيل افريقيا بلا منافس ..

· حماة الهلال وهي مقولة المدرب ريكاردو من قبل ولكن متى نفيق ونعرف كيف نستثمر الموهبة بالطريقة الصحيحة ..؟

· عموما .. اشرف انطلق ..

· وعندما ينطلق كردنه فانه لن يتوقف الا عند محطة اصابة الهدف ..

· انطلاقة على طريقة الشعلة مو شلش …

· شلش اللقى نفسه فجاة كريستيانو عند الدلاقين مع انه معانا احتياطي اتنين مهاجمين يجلسون على كنبة البدلاء ..عجبي .. عجبي ..

· قف .. ان تقدم عمنا شبشه باستقالة من نادي الهلال سيجد في انتظاره علي اسد واكرم خيري وقريش …

· ههههههههههههه … عالم الدلاقين اصبح اضحوكة السنين .. ! ابقوا معي .. !

و … للشريان ختام .. !

· المكوك نزار يتقدم في التاهيل الخاص وربما يدخل خيارات الكوكي عقب لقاء الاحد ..

· حماة الهلال جيوفاني نجم مهول ومميز وله حضوره الكبير متى ما عاد الى مستواه وغير عاقل من يقارنه بشلش الما شفنا منه غير الفنجطه بلا هواده ..

· الهلال يبني والمريخ يهدم .. وهكذا تقول احصائيات التفوق ..

· حماة الهلال اشاعة راجت بان المراقب رفض الاضاءة وستلعب عصرا … كلام فارغ .. لم يتطرق المراقب لامر الاضاءة .. والمباراة في موعدها المحدد ..

· هل ستحترم بي ان سبورت الهلال ام ستسدر في غيها وتستصغرنا وترفض تقديم استديو تحليلي ..؟

· وهل ستدفع مجددا بالكج سوار القنبال الذي يزيف التاريخ وينبض بحقد الدلاقين ..؟

· حماة الهلال قريب من هناك قال لي ان الهجمة الشرسة من اعلام الهلال ضد القناة والمعلق ومندوبها بالسودان هي السبب في رد الفعل وعدم الاحترام ..

· سياتي يوما وتطرد من الجوهرة الزرقاء المشكلة وين ..؟

· مذكرة للقناة بطريقة رسمية من مجلس الهلال ستضع حدا لهذه الحقارة البغيضة من قناة باتت تنال السخط من الجميع ..

· يبدو اننا على طريق تركي ال الشيخ نسير ..

· لوكاكو متى ما كان جاهزا كان سباقا بالهدف الاول وكما عودنا ..

· وليد الشعلة لديه تحدي خاص بان يكون اول سوداني هدافا للكونفدرالية ..

· ادريسا امبومبو .. هههههههه تحت اقدامه يكمن اعظم دافع وهاهم من تامروا عليه ياتونه في مكانه ..

· مع ادريسا اي دفاع لا يعدو سوى كديسه ..

· ما ناله زيسكو يناله ناكانا .. شيخ خالد الزومة في افادة خاصة ..

· التحذير من الالعاب الناريه اوجب الواجبات ..

· الكاف ما عاد يتهاون في مثل هذه المسائل والعقوبات جاهزة واقساها حرمان الجماهير من المدرجات ..

· وكيل اللاعبين كمارا واقع غزل في بشه المشطوب وكانه يبعث في رسالة الى مجلس الهلال استنكارا لشطبه .. كويس خلاص نرجعه ونشطب ديارا النشوفك تاني تقبل وين ..؟

· لاول مرة نحس بان بالهلال دائرة كرة تعرف المطلوب وبمنتهى الاجادة ومنعم جميل حقا اداري من الزمن الجميل .. حماة الهلال بكب الشراسه وبكب الحنان وكمان كريم للغاية وكل يومين ضابح خرفان .. شغلك نضيف يا جميل ..

· شطبنا .. !