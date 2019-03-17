سيد (الفرن) ما بقيف في الصف !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* في الفلسفة العسكرية ومعسكرات التجنيد يقولون : (الحماس بغطي الغلط) ..
* الحماس أثناء التدريبي العسكري بيخفي عيوب الطابور ..
* لو في (مستجد) فارق ومشاتر فإن حماس باقي المستجدين سيخفي عيب المشاتر ..
* الحماس يداري الأخطاء ..
* وبما أن ذلك كذلك فإن مباراة الهلال غدا هي معركة يحررها حماس المدرجات ..
* حماس المدرجات هو الذي سيغطي كل العيوب الفنية والبدنية إذا ظهرت ..
* ولهذا نريد أن تكون كل مدرجات إستاد الهلال عبارة عن (اولتراس) ..
* قوة الحناجر تثبت أقدامنا وتهز أقدامهم فعلينا أن نجعلها معركة وقودها الناس والحناجر ..
* ومن يراهن علي جماهير الهلال لا يخيب رهانه ولا يخسر ..
* بمناسبة الرهان … جسد نجم الهلال الجديد ورمانة عطبرة سليم محمد المعنى الحقيقي لما غناه الراحل مصطفى سيد أحمد (وأقول يا أنت يا أغرق) ..
* سليم قال : (يا الهلال ويا أغرق) ..
* تمسك بالهلال ورفض كثير من المغريات فحقق حلمه الآن ..
* كنا من أنصار ضم سليم لأنه موهبة فيها كثير من الخير للكرة السودانية وللهلال ..
* سليم (يساري) يلعب كرة فيها كثير من الأناقة ..
* نرجو أن يكون سليم امتداد للنجم الطاعم نزار حامد ..
* كل التوفيق لسليم مع الهلال وكل التوفيق للهلال في وجود سليم وباقي النجوم ..
* حاجة تسعد ..
* الذين تعودوا على (صف الفرن) لا يتململون من (الزحمة) وطول الإنتظار ..
* وللافران فوائد .. (أعلاه) التعرف علي (دفعتك في الصف) وادناه (تذوق الطعم المختلف للرغيف) ..
* الرغيف البيجي بعد (صف) طعمو بيكون (باسطة باسطة) ..
* وأنا ما بفسر وأنت ما تقصر ..
* أخطر ما في مباراة الهلال غدا هو أن الهلال ونكانا يريدان الفوز ..
* وطبيعة كرة القدم في حدود دقايقها التسعين تقبل فوز طرف واحد وليس الطرفين ..
* والطرف الفائز بإذن الله هو الهلال ..
* وفوز الهلال غدا لن يتحقق مالم نلعب وكأن الكأس في المقصورة ..
* نعتبرها نهائي ونلعب علي أساس أن الكأس بره ..
* نركز ونقاتل ونستثمر أنصاف الفرص ..
* يجب أن تكون شخصيتنا الهجومية أوضح وأخطر ..
* نلعب تحت شعار (خير وسيلة للدفاع الهجوم وخير وسيلة للهجوم هي الهجوم) ..
* الهجوم ولا شئ خلاف الهجوم ..
* عندما تشن هجمات مكثفة ومتنوعة فإنك ترهب الخصم وتجبره علي التراجع ..
* الهجوم يجب أن يكون مثل (مطر الليل) ..
* مطر الليل ما بتعرف جاي من وين وصابي وين ..
* يغيب ديارا وفي خانته يجب أن يشارك لاعب صاحب نزعة هجومية مثل بشة أو جوفياني ..
* شيبوب لم يكن جيدا في المباريات الثلاثة الأخيرة ..
* مباراة الغد هي مباراة مجهود ولذلك أبعاد شيبوب سيكون منطقي جدا ..
* تجهيز اللاعبين نفسيا أمر مهم ..
* والنفسيات عندها علاقة بالقروش ..
* صرف الحوافز أول بأول من اهم عوامل رفع الروح المعنوية ..
* والكاردينال في الغالب هو (مراوغ) وكثير الوعود فنرجو أن يكون صادقا في الحوافز ..
* الكضب في الحوافز ما بينفع ..
* المحافظة علي قوة الفريق وتماسكه نفسيا تتطلب الحوافز والكلمة الطيبة ..
* جر الهواء ما بينفع ..
* بمناسبة جر الهواء ..
* كل الذين تخوفوا من الليبي الفتيوري هم علي حق لأن المحترفين في عهد الكاردينال (منهم خوف وجري يومين) ..
* الكاردينال عندما خصمت الفيفا ست نقاط من الهلال قال في تصريح شهير (اشتكينا الفيفا وهي الآن واقفة برجل واحدة بسبب الشكوى والنقاط ستعود لرصيد الهلال يوم الأربعاء) ..
* وطبعا مرت لحدي الآن (79) أربعاء ولا شفنا نقاط ولا شفنا رصيد ..
* احتمال تكون الشبكة كعبة ..
* أو احتمال النقاط نزلت (بدون رسالة) ..
* الشبكة لما تكون كعبة وتقوم تحول رصيد الرصيد بيصلك بدون رسالة ..
* فشنو … احتمال الفيفا تكون رجعت لينا الست نقاط (بدون رسالة) ..
* وارد برضو ..
* قال الفيفا واقفة برجل واحدة قال ..
* الآن الحمدلله أن الكاردينال لم يقل (قلعنا الفيتوري من مانشستر وخليناهم وافقين برجل واحدة) ..
* خفنا الكاردينال يقول لينا : جمهور مانشستر عمل إعتصام في النادي بسبب الفيتوري ..
* المهم .. الفيتوري أصبح أمر واقع ننتظر أن يكون إضافة حقيقة وهذه أمانينا لكل من يرتدي شعار الهلال ..
* لا نملك إلا أن ندعو له بالتوفيق ..
* عموما .. أتوقع أن يكون الكوكي قد راجع شريط مباراة الهلال ونكانا السابقة ..
* الهلال ونكانا بزامبيا أشرف عليها الزعفوري ..
* وخسرناها بعد أن تقدمنا بهدف السابق ..
* نكانا فريق محترم وصاحب طموح وتحدي ..
* ولن يكن صيدا سهلا ..
* بل الكل يتوقع أن يهاجم نكانا وبشراسة ..
* نكانا يريد أن يأكل بيده فهم لا يثقون في زيسكو ولا يستبعدوا حدوث كبري لصالح الاشانتي ..
* يريدون الفوز والتأهل ..
* كل هذه الحسابات يجب أن يصطحبها الهلال ويتعامل معها بحسم وجدية ..
* نفوز ونعلن تاهلنا دون النظر للباقين ..
* يحصل (كبري) ولا زيسكو يفوز ما بهمنا ..
* نأكل بيدنا ونتأهل بحقنا ..
* بإذن الله منتصرين ومتأهلين ..
* صفوا النية ..
* ونركب صافنات ونجيبة (محسية) واصلو الزول بموت والذكرى تفضل حية..
* و..و..
* وسيد (الفرن) ما بقيف في الصف ..
كانت هذه تفاصيل خبر سيد (الفرن) ما بقيف في الصف !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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