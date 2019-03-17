سيد (الفرن) ما بقيف في الصف !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* في الفلسفة العسكرية ومعسكرات التجنيد يقولون : (الحماس بغطي الغلط) ..

* الحماس أثناء التدريبي العسكري بيخفي عيوب الطابور ..

* لو في (مستجد) فارق ومشاتر فإن حماس باقي المستجدين سيخفي عيب المشاتر ..

* الحماس يداري الأخطاء ..

* وبما أن ذلك كذلك فإن مباراة الهلال غدا هي معركة يحررها حماس المدرجات ..

* حماس المدرجات هو الذي سيغطي كل العيوب الفنية والبدنية إذا ظهرت ..

* ولهذا نريد أن تكون كل مدرجات إستاد الهلال عبارة عن (اولتراس) ..

* قوة الحناجر تثبت أقدامنا وتهز أقدامهم فعلينا أن نجعلها معركة وقودها الناس والحناجر ..

* ومن يراهن علي جماهير الهلال لا يخيب رهانه ولا يخسر ..

* بمناسبة الرهان … جسد نجم الهلال الجديد ورمانة عطبرة سليم محمد المعنى الحقيقي لما غناه الراحل مصطفى سيد أحمد (وأقول يا أنت يا أغرق) ..

* سليم قال : (يا الهلال ويا أغرق) ..

* تمسك بالهلال ورفض كثير من المغريات فحقق حلمه الآن ..

* كنا من أنصار ضم سليم لأنه موهبة فيها كثير من الخير للكرة السودانية وللهلال ..

* سليم (يساري) يلعب كرة فيها كثير من الأناقة ..

* نرجو أن يكون سليم امتداد للنجم الطاعم نزار حامد ..

* كل التوفيق لسليم مع الهلال وكل التوفيق للهلال في وجود سليم وباقي النجوم ..

* حاجة تسعد ..

* الذين تعودوا على (صف الفرن) لا يتململون من (الزحمة) وطول الإنتظار ..

* وللافران فوائد .. (أعلاه) التعرف علي (دفعتك في الصف) وادناه (تذوق الطعم المختلف للرغيف) ..

* الرغيف البيجي بعد (صف) طعمو بيكون (باسطة باسطة) ..

* وأنا ما بفسر وأنت ما تقصر ..

* أخطر ما في مباراة الهلال غدا هو أن الهلال ونكانا يريدان الفوز ..

* وطبيعة كرة القدم في حدود دقايقها التسعين تقبل فوز طرف واحد وليس الطرفين ..

* والطرف الفائز بإذن الله هو الهلال ..

* وفوز الهلال غدا لن يتحقق مالم نلعب وكأن الكأس في المقصورة ..

* نعتبرها نهائي ونلعب علي أساس أن الكأس بره ..

* نركز ونقاتل ونستثمر أنصاف الفرص ..

* يجب أن تكون شخصيتنا الهجومية أوضح وأخطر ..

* نلعب تحت شعار (خير وسيلة للدفاع الهجوم وخير وسيلة للهجوم هي الهجوم) ..

* الهجوم ولا شئ خلاف الهجوم ..

* عندما تشن هجمات مكثفة ومتنوعة فإنك ترهب الخصم وتجبره علي التراجع ..

* الهجوم يجب أن يكون مثل (مطر الليل) ..

* مطر الليل ما بتعرف جاي من وين وصابي وين ..

* يغيب ديارا وفي خانته يجب أن يشارك لاعب صاحب نزعة هجومية مثل بشة أو جوفياني ..

* شيبوب لم يكن جيدا في المباريات الثلاثة الأخيرة ..

* مباراة الغد هي مباراة مجهود ولذلك أبعاد شيبوب سيكون منطقي جدا ..

* تجهيز اللاعبين نفسيا أمر مهم ..

* والنفسيات عندها علاقة بالقروش ..

* صرف الحوافز أول بأول من اهم عوامل رفع الروح المعنوية ..

* والكاردينال في الغالب هو (مراوغ) وكثير الوعود فنرجو أن يكون صادقا في الحوافز ..

* الكضب في الحوافز ما بينفع ..

* المحافظة علي قوة الفريق وتماسكه نفسيا تتطلب الحوافز والكلمة الطيبة ..

* جر الهواء ما بينفع ..

* بمناسبة جر الهواء ..

* كل الذين تخوفوا من الليبي الفتيوري هم علي حق لأن المحترفين في عهد الكاردينال (منهم خوف وجري يومين) ..

* الكاردينال عندما خصمت الفيفا ست نقاط من الهلال قال في تصريح شهير (اشتكينا الفيفا وهي الآن واقفة برجل واحدة بسبب الشكوى والنقاط ستعود لرصيد الهلال يوم الأربعاء) ..

* وطبعا مرت لحدي الآن (79) أربعاء ولا شفنا نقاط ولا شفنا رصيد ..

* احتمال تكون الشبكة كعبة ..

* أو احتمال النقاط نزلت (بدون رسالة) ..

* الشبكة لما تكون كعبة وتقوم تحول رصيد الرصيد بيصلك بدون رسالة ..

* فشنو … احتمال الفيفا تكون رجعت لينا الست نقاط (بدون رسالة) ..

* وارد برضو ..

* قال الفيفا واقفة برجل واحدة قال ..

* الآن الحمدلله أن الكاردينال لم يقل (قلعنا الفيتوري من مانشستر وخليناهم وافقين برجل واحدة) ..

* خفنا الكاردينال يقول لينا : جمهور مانشستر عمل إعتصام في النادي بسبب الفيتوري ..

* المهم .. الفيتوري أصبح أمر واقع ننتظر أن يكون إضافة حقيقة وهذه أمانينا لكل من يرتدي شعار الهلال ..

* لا نملك إلا أن ندعو له بالتوفيق ..

* عموما .. أتوقع أن يكون الكوكي قد راجع شريط مباراة الهلال ونكانا السابقة ..

* الهلال ونكانا بزامبيا أشرف عليها الزعفوري ..

* وخسرناها بعد أن تقدمنا بهدف السابق ..

* نكانا فريق محترم وصاحب طموح وتحدي ..

* ولن يكن صيدا سهلا ..

* بل الكل يتوقع أن يهاجم نكانا وبشراسة ..

* نكانا يريد أن يأكل بيده فهم لا يثقون في زيسكو ولا يستبعدوا حدوث كبري لصالح الاشانتي ..

* يريدون الفوز والتأهل ..

* كل هذه الحسابات يجب أن يصطحبها الهلال ويتعامل معها بحسم وجدية ..

* نفوز ونعلن تاهلنا دون النظر للباقين ..

* يحصل (كبري) ولا زيسكو يفوز ما بهمنا ..

* نأكل بيدنا ونتأهل بحقنا ..

* بإذن الله منتصرين ومتأهلين ..

* صفوا النية ..

* ونركب صافنات ونجيبة (محسية) واصلو الزول بموت والذكرى تفضل حية..

* و..و..

* وسيد (الفرن) ما بقيف في الصف ..