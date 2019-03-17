زدرافكو يعلن عن قائمة المنتخب السوداني لمباراة غينيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن الجهاز الفني للمنتخب السوداني بقيادة الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش عن قائمة مواجهة غينيا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم افريقيا 2019م. وضمت القائمة كلاً من يونس الطيب، أطهر الطاهر، محمد مختار “شة الصغير”، عبد اللطيف بويا وفارس عبد الله (الهلال)، منجد النيل، سيف الدين مالك رمضان عجب، أمير كمال، خالد عبدالمنعم، والصادق آدم – (المريخ)، ياسر مزمل، والي الدين خضر (بوغبا)، إبراهيم محمد (النسور) (الأهلي شندي)، مفضل محمد الحسن، وعمر سليمان – (الهلال الأبيض)، بخيت خميس (المريخ الفاشر)، سفيان عزالدين، وأحمد سعيد ود أبوك (الأهلي الخرطوم) ومصطفى كرشون (الخرطوم الوطني). المادة السابقة (آلية صناع السوق) تدعو لزيادة النقد الأجنبي للمسافرين للعلاج المقالة القادمة السودان يقترض 300 مليون دولار

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