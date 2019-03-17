(آلية صناع السوق) تدعو لزيادة النقد الأجنبي للمسافرين للعلاج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دعت آلية صناع السوق بنك السودان المركزي والصرافات لزيادة النقد الأجنبي للمسافرين للخارج للعلاج بجانب استثناءهم عند حمل هذه المبالغ للعلاج خارج البلاد.

وأوضح عبد الحميد عبد الباقي سراج الناطق الرسمي باسم الآلية لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) اليوم (السبت)، إن مبلغ (3) آلاف دولار مناسب للمسافر العادى، مشيراً لأهمية زيادة المبالغ من العملات الحرة للمرضى المسافرين لدول لا يوجد فيها مراسلين أو صرافات تتعامل مع البنوك السودانية وذلك لتوفير الأموال لهذه الشريحة من المسافرين.

وطالب سراج بأهمية إيجاد الحلول لتحويلات المسافرين من أجل العلاج حتى لا يتعرضوا لأي مساءلات قانونية عند خروجهم بمبالغ تفوق عن 3 آلاف دولار. المادة السابقة أنصار الله: التحالف السعودي شنّ ربع مليون غارة والقى 6 الآف قنبلة فسفورية وعنقودية على اليمن المقالة القادمة زدرافكو يعلن عن قائمة المنتخب السوداني لمباراة غينيا

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