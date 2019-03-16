الكرواتي يستدعي بشة الصغير وسفيان عزالدين لقائمة صقور الجديان

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول بقيادة الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش عن قائمة المنتخب الوطني الأول لمواجهة غينيا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم افريقيا 2019م والتي ودعها صقور الجديان برفقة مضيفهم، وكذلك أوضح الجهاز الفني عن برنامج التجمع الذي يبدأ عند الساعة السابعة من مساء غد الاثنين، بأكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم2، وشهد القائمة استدعاء وجهين جيديدين هما بشة الصغير لاعب وسط الهلال وسيفان عزالدين لاعب وسط الأهلي الخرطوم وضمت: يونس الطيب، أطهر الطاهر، محمد مختار (بشة الصغير)، عبداللطيف بويا وفارس عبدالله (الهلال)، منجد النيل، سيف الدين مالك (تيري)، رمضان عجب، أمير كمال، خالد عبدالمنعم (النعسان)، والصادق آدم (شلش) – (المريخ)، ياسر مزمل، والي الدين خضر (بوغبا)، وابراهيم محمد (النسور) (الأهلي شندي)، مفضل محمد الحسن، وعمر سليمان (صولون) – (الهلال الأبيض)، بخيت خميس (المريخ الفاشر)، سفيان عزالدين، وأحمد سعيد ود أبوك (الأهلي الخرطوم) ومصطفى كرشون (الخرطوم الوطني)..

هذا وستقام مباراة صقور الجديان في استاد الهلال يوم الجمعة المقبل الموافق 22 مارس 2019م.. يذكر ان الاتحاد السوداني أرفق خطاباً إلى الاندية يشير إلى حتمية تجمع اللاعبين في الزمان والمكان المحدد، منوهاً إلى ان نص المادة (19) بالفقرة (1) البند (ب) من لائحة المنتخبات الوطنية مقروءة مع المادة (20) تنص على (( إذا تأخر اللاعب عن تجمع المنتخب الوطني لأربع وعشرون ساعة دون موافقة مسبقة يوقف نشاطه تلقائياً (3) مباريات وإذا أوقفه النادي يعتبر مهزوماً 3/ صفر).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)