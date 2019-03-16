الكوكي: مباراة نكانا نهائي مبكر

وصف التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للهلال ، مباراته مساء غد الأحد، أمام ضيفه نكانا الزامبي، بأنها نهائي المجموعة، وأنها مباراة حاسمة لا بد للهلال أن يفوز بها حتى يتأهل إلى ربع النهائي الكونفدرالية.

وقال الكوكي في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة : تحضيراتنا لمباراة نكانا، أفضل من المباراة السابقة أمام زيسكو، وذلك بزيادة معدل يوم واحد، بعد عودتنا مباشرة من غانا بعد نهاية مباراة أشانتي. وأضاف: هذه المباراة مهمة وحاسمة، على عكس المباريات السابقة التي كنت أقول عنها إنها مهمة وليست حاسمة، فهي حاسمة للتأهل، وهذه المباراة هي نهائي المجموعة.

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وأكد الكوكي أن إعداده للاعبين كان أكثر تركيزا نفسيا وفنيا، وأن فريقه الآن بات في أتم الاستعداد للحصول على الـ3 نقاط، وهدفه الترشح، لإسعاد جماهير الهلال التي تنتظر وصول الهلال للدور ربع النهائي.

واستدرك: الهدف الوحيد الذي لا يجعل هذه المباراة صعوبة، هو إظهار روح الأداء التي ظهر على اللاعبين في المباريات الثلاث الآخيرة.. متى ما توفرت تلك الروح فإن ثقتي سوف تكون كبيرة في اللاعبين، سيكون الانتصار حليف الهلال”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)