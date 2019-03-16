رئيس كتلة الحُريات بالكونغرس الأمريكي يصل الخرطوم

وَصَلَ رئيس كتلة الحُريات بالكونغرس الأمريكي، غوس بليراكس اليوم السبت، الخرطوم في زيارة تَستغرق يومين، ومن المُقرّر أن يلتقي خلالها الوفد رئيس البرلمان وقيادات المجلس الوطني.
وتشمل لقاءات الوفد، رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير العدل، بجانب عقد لقاءات مع قادة العمل المُعارض، ومُمثلين عن الأحزاب السُّودانيّة، ومُمثلي المَهنيين ورجال الأعمال والكنائس السُّودانية.
وقال مدير معهد "همتي دمتي"، السفير جو ميرناتي في تصريحٍ صحفي عقب وُصول الوفد ، إن الوفد يرأسه رئيس كتلة الحريات ويضم عدداً من القانونيين بالكونغرس وخبراء في الشأن السوداني، علاوة على رئيس مجلس أمناء "همتي دمتي" الدكتور الصادق خلف الله، ومدير برامج الكونغرس ستيڤ قنثر.وأفادت مصادر أن غوس بليراكس استهل جولته للبلاد، بزيارة الكنيسة الأورثوذكسية بمقر الجالية اليونانية بالخرطوم صباح اليوم.
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