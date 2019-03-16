السفير المصري لدى الخرطوم: أمن واستقرار السودان من أمن القاهرة

وشارك حسام عيسى سفير مصر لدى السودان في الاحتفالية التى أقامتها الطريقة الأحمدية الشناوية بالسودان بمقر الزاوية الأحمدية فى أمدرمان للاحتفاء بتولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الحالي بحضور كافة رموز وقيادات الطرق الصوفية فى السودان .
وحرص السفير المصرى خلال كلمته على التأكيد على أزلية وقوة العلاقة بين شعبي وادى النيل، وترحيب مصر بكافة المحبين من السودانيين على أرضها وخاصة من أبناء الطرق الصوفية السودانية .
واستعرض السفير مشاريع التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مؤكدا أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر .
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