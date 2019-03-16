"قوش" لـ"وفد الكونغرس": قرارات الرئيس البشير جاءت لحفظ الأمن بالبلاد

قدم مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الفريق أول صلاح عبدالله قوش، لوفد الكونغرس الأمريكي؛ تنويراً حول القرارات التي اتخذها الرئيس، عمر البشير، مؤخراً للحفاظ على أمن البلاد.



والتقى ق"وش" اليوم السبت الوفد الامريكي الذي يزور البلاد حاليا برئاسة عضو الكونغرس الأمريكي "قيتس بلراكسيس"؛ وأكد الجانبان علي مكافحة الإرهاب ونبذ العنف.



وقال قوش إن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد حق مشروع وفق القانون والدستور، ولكنها تغيرت أهدافها وخرجت عن قانونيتها، مشيرا إلي دور الدولة فى الحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين وفق الإجراءات، والتي جاءت بكفاءات لتحقق متطلبات الشعب السوداني.



وتناول اللقاء أهمية التعاون بين الحكومة السودانية والإدارة الأمريكية فى المجالات السياسية، الإقتصادية والأمنية؛ وتطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن ودعمها بما يحقق مصالح الشعبين.



ويلتقي وفد الكونغرس مساء اليوم ممثل الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل، وقادة احزاب المعارضة بمنزل القائم بالإعمال الأمريكي بالخرطوم، وسيعقد الوفد غداً الأحد إجتماعا برئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم احمد عمر، وعدد من رؤساء اللجان. كما سيلتقي رئيس الوزراء، محمد طاهر إيلا؛ وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم؛ ووزير الخارجية الديرديري محمد أحمد يبحث خلالها القضايا التي تهم البلدين.