الخميس.. الرئيس البشير يفتتح مستشفى جبرة للطوارئ

يفتتح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير صباح الخميس القادم مستشفى جبرة للطوارئ والإصابات ، وأكدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أن المستشفى الذي يعتبر الأول من نوعه بالسودان لتخصصه في الطوارئ والإصابات والذي تتوفر فيه معينات تشخيصية متطورة لقسطرة القلب، أصبح الآن جاهزاً للافتتاح.

وأكد مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالخرطوم الدكتور محمد إبراهيم في تصريحات صحفية اليوم (السبت)أن المستشفى يحتوي على أكبر قسم للطوارئ والإصابات لاستقبالات الحالات الطارئة من الحوادث المرورية وغيرها. وقال إن المستشفى يحتوي على 124 سريراً ، موزعه على 8 أسرة عناية مكثفة و8 أسرة عناية قلبية، وملحق به 18 جهاز تنفس اصطناعي، كما تم تزويد المستشفى بأوكسجين مركزي بجانب شاشات مراقبة حيوية.

وأوضح مدير المستشفيات أن المستشفى jضم قسماً لحوادث الباطنية والأطفال واستقبال الحالات الطارئة منها بجانب حوادث القسطرة القلبية الطارئة علاجية وتشخيصية، وقسم للأزمة بسعة 5 أسرة ،كما يضم أربعة غرف للعمليات ملحق بها أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، مضيفاً إلى أنه تم تعيين كافة الكوادر الطبية والمساعدة من استشاريين للجراحة العامة وجراحة الأطفال والمسالك البولية الطارئة وجراحة التجميل والباطنية قلب.