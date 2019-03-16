جماهير ريال مدريد تُهاجم "بيريز" وتطالبه بالرحيل

شنت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني هجوما شديدا، ضد فلورنتينو بيريز رئيس النادي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمام فريق سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ونجح الفريق الأبيض تحقيق الفوز على نادي سيلتا فيجو، بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو.

ورددت ‏جماهير ريال مدريد خلال اللقاء : "فلورنتينو أستقيل, فلورنتينو المذنب"، ورفعت الجماهير لافته تطالب رئيس النادي بتقديم استقالته هذا الموسم.