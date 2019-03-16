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تهديد أمني جديد في نيوزيلندا

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أعلنت الشرطة النيوزيلندية، السبت، إغلاق مستشفى في مدينة هوكس باي، بسبب "تهديد أمني"، لم تكشف عن طبيعته. 

ونشرت الشرطة تغريدة عبر حسابها على تويتر: "الشرطة متواجدة حاليا في مستشفى هوكيز باي". 

وأضافت: "كإجراء احترازي، نطلب من أفراد الشعب تجنب المنطقة في الوقت الحالي". 

والجمعة، شهدت المدينة النيوزلندية، هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دامٍ خلف أكثر من 50 قتيلا، بحسب إحصائية أولية غير رسمية. 

فيما أعلنت شرطة البلاد احتجاز 3 رجال وامرأة، يشتبه بتورطهم في تنفيذ الهجوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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