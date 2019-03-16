تهديد أمني جديد في نيوزيلندا

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، السبت، إغلاق مستشفى في مدينة هوكس باي، بسبب "تهديد أمني"، لم تكشف عن طبيعته.

ونشرت الشرطة تغريدة عبر حسابها على تويتر: "الشرطة متواجدة حاليا في مستشفى هوكيز باي".

وأضافت: "كإجراء احترازي، نطلب من أفراد الشعب تجنب المنطقة في الوقت الحالي".

والجمعة، شهدت المدينة النيوزلندية، هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دامٍ خلف أكثر من 50 قتيلا، بحسب إحصائية أولية غير رسمية.

فيما أعلنت شرطة البلاد احتجاز 3 رجال وامرأة، يشتبه بتورطهم في تنفيذ الهجوم.