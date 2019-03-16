"الصحة بالخرطوم" تُوقف العمل في إصدار واستخراج شهادات التسنين

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن وقف العمل في إصدار واستخراج شهادات التسنين والاكتفاء باستخراج شهادات الميلاد. وعزا مدير القمسيون الطبي بالوزارة حيدر محمد آدم في تصريحات محدودة اليوم السبت ،الخطوة لاكتشاف عمليات تزوير في استخراج شهادات التسنين، مشدداً على عدم وجود رجعة في القرار، موجهاً بضرورة الاكتفاء باستخراج شهادات الميلاد. وعزا مدير القمسيون الطبي بالوزارة حيدر محمد آدم في تصريحات محدودة اليوم السبت ،الخطوة لاكتشاف عمليات تزوير في استخراج شهادات التسنين، مشدداً على عدم وجود رجعة في القرار، موجهاً بضرورة الاكتفاء باستخراج شهادات الميلاد.

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