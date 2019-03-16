في ليلة زيدان.. ريال مدريد يهزم سيلتا فيجو بثنائية

نجح نادي ريال مدريد، في تحقيق الفوز على فريق سيلتا فيجو، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل فرانشيسكو إيسكو هدف الريال الاول في الدقيقة 62 من بداية الشوط الثاني، قبل أن يعزز الويلزي جاريث بيل الهدف الثاني الملكي في الدقيقة 76 من اللقاء.

وسيطر نادي ريال مدريد على أحداث اللقاء، والذي شهد عودة بعض اللاعبين إلى الحياة مرة أخرى مثل فرانشيسكو إيسكو الذي كان لا يشارك مع سانتياجو سولاري مدرب الريال السابق.

ورفع الملكي رصيده من النقاط إلى 54 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وتوقف نادي سيلتا فيجو عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.