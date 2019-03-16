مرسال يفتتح مراكز تجارية شعبية للبيع المخفض بالفاشر

افتتح والي ولاية شمال دارفور، الفريق الركن النعيم مرسال، اليوم السبت، الحملة الثانية لإصحاح البيئة بعدد من أحياء مدينة الفاشر بمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني والمواطنين.
وقال الوالي في تصريحات صحفية، إن حملات إصحاح البيئة ستستمر بالتزامن مع المحليات الأخرى.
وفي السياق نفسه، افتتح والي مرسال عدداً من مراكز البيع المخفض للسلع الاستهلاكية بالأحياء السكنية بمدينة الفاشر، مؤكدا استعداد حكومته للاستعداد لموسم الخريف من خلال إعداد حزمة من التدابير الجادة لتأهيل مصارف المياه .
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