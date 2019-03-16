اتجاه لزيادة النقد الأجنبي للعلاج بالخارج

دعت آلية صناع السوق، لزيادة النقد الأجنبي للمسافرين للعلاج في الخارج، خاصة في البلاد التي لاتوجد بها صرافات او مراسلين ولاتتعامل مع البنوك السودانية.



ووجهت الآلية المعنية بتحديد سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية مقابل الجنيه، بنك السودان المركزي والصرافات الى توفير المبالغ لتلك الفئة مع استثناء حملها للخارج.

وأشارالمتحدث باسم الآلية، عبدالحميد سراج، إلى أن مبلغ 3000 دولار مناسب للمسافر العادى، مطالبًا بأهمية إيجاد الحلول لتحويلات المسافرين من أجل العلاج حتى لايتعرضوا لأي مساءلات قانونية عند خروجهم بمبالغ تفوق عن 3000 دولار.

وتفرض السلطات السودانية بقانون الطوارئ إجراءات مشددة وعقوبات لاتقل عن (١٠) سنوات سجن وغرامة لكل من يتعامل في النقد الاجنبي. وقضت محاكم الطوارئ بتنفيذ احكام بالسجن والغرامة ومصادرة للممتلكات في مواجهة عدد من الموقوفين.