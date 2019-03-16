أدارها أبوشنب.. إطلاق الغاز المُسيل للدموع في مباراة الإفريقي والإسماعيلي

شهد الملعب الأولمبي برادس، أعمال شغب وعنف، أثناء مباراة الإفريقي التونسي وضيفه الإسماعيلي المصري، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

واشتعلت الاشتباكات وأعمال الشغب بين أنصار الإفريقي، وتدخلت قوات الأمن المكلفة بتأمين اللقاء، لإنهاء أعمال العنف في المدرجات واستعملت الغاز المسيل للدموع.

وامتلأ الملعب الأولمبي بالغاز الذي أقلق اللاعبين من الجانبين، فأوقف الحكم الدولي السوداني الفاضل أبوشنب اللعب قبل أن يأمر باستئنافه بعد قرابة 5 دقائق.

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ورغم استئناف اللعب إلا أن الكر والفر بين عدد من أحباء الإفريقي، ورجال الأمن التونسي لا يزال متواصلًا حتى الآن، حيث تكرر إيقاف المباراة مع الدقيقة (76) وتحديدًا بعد تقدم الإفريقي بالهدف الأول من ركلة جزاء

وتجدر الإشارة، إلى أن عدد جماهير الإفريقي الحاضرة بملعب رادس فاق 30 ألف من أجل مساندة الفريق في مهمته أمام الإسماعيلي.

وودع الأفريقي المسابقة برفقة الاسماعيلي فيما تأهل مازيمبي الكنغولي وشباب قسنطينة من المجموعة لربع نهائي الأبطال.